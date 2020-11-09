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Владимир Путин поручил распространить ипотеку на строительство деревянных домов.

"Правительству Российской Федерации обеспечить распространение ипотечных программ на строительство объектов индивидуального жилищного строительства с использованием деревянных конструкций, созданных индустриальным способом", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что материнский капитал можно будет использовать для сельской ипотеки. Он также заявил, что правительство планирует уточнить правила предоставления субсидий, на основе которых функционирует сельская ипотека.

Также стало известно, что правительство РФ выделит 5,5 миллиарда рублей для помощи семьям с детьми в погашении ипотеки. Сообщалось, что мера коснется тех семей, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года.