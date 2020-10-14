Путин предложил продлить льготную ипотеку на новостройки

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Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки по ставке 6,5 % до середины 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

"С учетом того, что ситуация у нас складывается в общем-то непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке, давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года", – обратился президент к премьер-министру Михаилу Мишустину.

В свою очередь, премьер ответил, что программа стала одной из самых успешных антикризисных мер. По его словам, выдано около 220 тысяч кредитов на 630 миллиардов рублей.

"Мы поддерживаем это, и продлить эту программу до 1 июля следующего года считаем важным", – сказал Мишустин.

Льготная программа была запущена 23 апреля 2020 года. Согласно предлагаемым условиям, она распространяется на жилье в новостройках. Мера одновременно рассматривалась как способ улучшить жилищные условия для россиян и как поддержка строительной отрасли, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Максимальная сумма кредита по программе льготной ипотеки увеличена до 12 миллионов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов – в других регионах. Кроме того, первоначальный взнос должен быть не меньше 15% от стоимости жилья. Подать заявку на такой займ можно до 1 ноября 2020 года.

В Москве с весны 2020 года было выдано более 24 тысяч льготных ипотечных кредитов.

Ранее Минфин РФ разработал проект постановления правительства, согласно которому программу льготной ипотеки на квартиры в новостройках по ставке не более 6,5% предлагается продлить до 31 декабря 2021 года.