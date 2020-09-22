В России цены на новое жилье могут вырасти на 15% – СМИ

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Новостройки в России с начала года подорожали на восемь процентов, а по итогам года цены могут вырасти на 12-15 процентов. Такой прогноз газете "Известия" дали участники рынка недвижимости.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов рассказал, что средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в российских городах-миллионниках на данный момент составляет 80,4 тысячи рублей.

По словам эксперта, цена обусловлена высоким спросом из-за программы льготной ипотеки под 6,5 процента и выходом на рынок граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры.

Управляющий партнер ГК "Основа" Олег Колченко отметил, что рост цен продолжается уже более двух лет в связи с переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета.

Генеральный директор риелторской компании We know Александр Галицын добавил, что вложение денег в жилье – надежная инвестиция. Если делать это на старте продаж новостройки, деньги можно и приумножить.

Ранее в Росреестре сообщили, что количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы за восемь месяцев 2020 года сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18 процентов.