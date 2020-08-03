Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Правительство РФ снижает размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.
Ранее сообщалось, что осенью 2020 года будет принято решение по продлению льготной ипотеки под 6,5%. По словам Мишустина, спрос на подобные кредиты существует и является достаточно высоким.
"Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов, соответствующее постановление подписано", – заявил председатель правительства.
Мишустин отметил, что такую возможность предусмотрели для участников программ по льготной ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке.
Ранее группа депутатов Госдумы во главе с Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия") внесли в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении детям-сиротам арендованного жилья за бюджетные средства. Такая мера рассматривается как временная и может действовать только до момента выдачи ребенку собственной квартиры.
Крупнейшие банки увеличили первый взнос на ипотеку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: