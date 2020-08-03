Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство РФ снижает размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что осенью 2020 года будет принято решение по продлению льготной ипотеки под 6,5%. По словам Мишустина, спрос на подобные кредиты существует и является достаточно высоким.

"Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов, соответствующее постановление подписано", – заявил председатель правительства.

Мишустин отметил, что такую возможность предусмотрели для участников программ по льготной ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке.

Ранее группа депутатов Госдумы во главе с Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия") внесли в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении детям-сиротам арендованного жилья за бюджетные средства. Такая мера рассматривается как временная и может действовать только до момента выдачи ребенку собственной квартиры.

