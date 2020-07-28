В ГД внесен законопроект об аренде квартир для детей-сирот за бюджетные средства

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Группа депутатов Госдумы во главе с Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия") внесли в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении детям-сиротам арендованного жилья за бюджетные средства до тех пор, пока они не получат свое собственное. Документ опубликован в электронной базе ГД.
"Сегодня процесс предоставления жилья воспитанникам детских домов и интернатов, оставшихся без попечения родителей, идет очень медленно. Очереди растут каждый год. Мы предлагаем, чтобы государство поддерживало молодых людей, оплачивая за счет бюджетных средств аренду жилья, пока обязательства государства по предоставлению жилья не будут исполнены", – отметил Миронов.
Ранее сообщалось, что молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса. До сих пор разрешалось расходовать полученные средства только на жилье экономкласса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: