В ГД внесен законопроект об аренде квартир для детей-сирот за бюджетные средства

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Группа депутатов Госдумы во главе с Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия") внесли в нижнюю палату парламента законопроект о предоставлении детям-сиротам арендованного жилья за бюджетные средства до тех пор, пока они не получат свое собственное. Документ опубликован в электронной базе ГД.

"Сегодня процесс предоставления жилья воспитанникам детских домов и интернатов, оставшихся без попечения родителей, идет очень медленно. Очереди растут каждый год. Мы предлагаем, чтобы государство поддерживало молодых людей, оплачивая за счет бюджетных средств аренду жилья, пока обязательства государства по предоставлению жилья не будут исполнены", – отметил Миронов.

Ранее сообщалось, что молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса. До сих пор разрешалось расходовать полученные средства только на жилье экономкласса.