В Совфеде назвали условие создания госфонда жилья одиноких пенсионеров

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с Москвой 24 озвучил условие, при котором возможно создание государственного рентного фонда, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров. Взамен они получат пожизненное содержание. По мнению сенатора, самое важное – это финансовая безопасность граждан.
"Эту идею надо сначала как следует изучить и поддержать, но при условии, что в полной мере будет соблюдена финансовая безопасность людей. В особенности пенсионного возраста, которые такими услугами будут пользоваться", – заявил Варфоломеев.
Он отметил, что сейчас существует большое количество мошеннических схем, связанных с недвижимостью одиноких пожилых людей. Политик считает важным моментом не допустить к созданию государственного рентного фонда злоумышленников.
"Важно, чтобы безопасность людей была гарантирована, чтобы люди с плохими помыслами и преступными планами не добрались до такого фонда", – подчеркнул Варфоломеев.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ выступил с предложением создать государственный рентный фонд, в распоряжение которого одинокие пенсионеры смогут передавать свое жилье. Взамен они получат пожизненное содержание. По мнению авторов инициативы, это снизит мошенничество в сфере недвижимости и поможет пенсионерам решить финансовые проблемы.
Средства, выделяемые пожилым людям, планируют брать из взносов желающих приобрести жилплощадь. Отмечается, что очередность получения квартир будет зависеть от количества внесенных денег.
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