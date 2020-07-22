В Совфеде назвали условие создания госфонда жилья одиноких пенсионеров

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с Москвой 24 озвучил условие, при котором возможно создание государственного рентного фонда, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров. Взамен они получат пожизненное содержание. По мнению сенатора, самое важное – это финансовая безопасность граждан.

"Эту идею надо сначала как следует изучить и поддержать, но при условии, что в полной мере будет соблюдена финансовая безопасность людей. В особенности пенсионного возраста, которые такими услугами будут пользоваться", – заявил Варфоломеев.

Он отметил, что сейчас существует большое количество мошеннических схем, связанных с недвижимостью одиноких пожилых людей. Политик считает важным моментом не допустить к созданию государственного рентного фонда злоумышленников.

"Важно, чтобы безопасность людей была гарантирована, чтобы люди с плохими помыслами и преступными планами не добрались до такого фонда", – подчеркнул Варфоломеев.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ выступил с предложением создать государственный рентный фонд, в распоряжение которого одинокие пенсионеры смогут передавать свое жилье. Взамен они получат пожизненное содержание. По мнению авторов инициативы, это снизит мошенничество в сфере недвижимости и поможет пенсионерам решить финансовые проблемы.

Средства, выделяемые пожилым людям, планируют брать из взносов желающих приобрести жилплощадь. Отмечается, что очередность получения квартир будет зависеть от количества внесенных денег.