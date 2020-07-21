В Госдуме оценили идею о "сроке годности" жилых домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский заявил Москве 24, что они готовы рассмотреть предложение обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям срок службы жилых домов. Однако, по его мнению, необходимо предварительно изучить данный вопрос с экспертным советом.

"У нас в Госдуме есть экспертный совет по строительству. Он рассматривает и изучает все вопросы. Если нам будет направлено такое предложение, мы готовы его вынести на заседании совета и уже со специалистами досконально изучить этот вопрос, а потом уже решать", – считает депутат.

Синяговский отметил, что данное предложение вполне понятно. По его словам, покупатели не доверяют застройщикам и сомневаются в качестве используемых стройматериалов. Отсюда и желание создать новый ГОСТ, который установит метод оценки срока, в течение которого прослужит новый многоквартирный дом.

Ранее Союз потребителей направил в Минстрой предложение обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям срок службы жилых домов.

Предлагается создать новый ГОСТ, который установит метод оценки срока, в течение которого прослужит новый многоквартирный дом. За счет этого граждане смогут понять, сколько они смогут прожить там до момента, как здание превратится в аварийное. Эту информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра.

Сегодня действует требование, согласно которому срок эксплуатации современных жилых домов массового строительства должен составлять не меньше 50 лет. Однако насколько долгой будет реальная жизнь дома, неизвестно.

Как подчеркнул председатель союза Петр Шелищ, молодые люди, которые въезжают в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья.

"Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу", – подчеркнул он.