В Госдуме считают, что продажа квартир в новостройках с мебелью будет невыгодна людям

12:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский в ходе беседы с Москвой 24 оценил возможность продажи квартир в новостройках сразу с мебелью. По его мнению, это будет невыгодно людям, приобретающим недвижимость.
"Все мы рады зайти в квартиру и сразу увидеть в ней мебель. Но это же существенно повлияет на цену. Может, имело бы смысл путем дополнительного договора, а не чтоб все подряд. Компании будут зарабатывать, а людям это может быть невыгодно", – считает Синяговский.
Депутат подчеркнул, что некоторые граждане могут быть недовольны качеством и стилистикой предоставленной мебели и им придется менять ее за свой счет.
Он отметил, что это было бы актуально для федеральных программ, по которым выделяют жилье: квартиры сиротам или расселение аварийных домов. "Совсем другое, когда коммерческое жилье строится, заключаются договора, люди состоятельные сами захотят выбирать себе мебель", – заявил политик.
Ранее сенаторы Совета Федерации уже направили письмо в Минпромторг и собираются обратиться в Минстрой с предложением продавать новые квартиры с отделкой с мебелью. Об этом сообщают "Известия".
В Совфеде предполагают, что это позволит покупателям сэкономить до 50% на покупке мебели самостоятельно, а цена жилья вырастет всего на 10%.
Согласно плану председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, новое жилье должно быть обеспечено минимальным необходимым комплектом мебели (кухня, прихожая, мебель для ванных комнат). Сенатор считает, что таким образом можно будет поддержать деревообрабатывающую промышленность в связи с кризисом.
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