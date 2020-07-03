Покупателей жилья в Подмосковье освободят от уплаты транспортного налога на год

18:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Граждан, впервые приобретающих жилье в Подмосковье, на год освободят от уплаты транспортного налога на машину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Кроме льготной ипотеки и различных социальных программ, мы ввели еще одну норму – освобождение от уплаты транспортного налога за машину при покупке новой квартиры", – заявил Воробьев.
Губернатор отметил, что для получения этой льготы дом должен быть построен не более трех лет назад, а покупатель должен быть зарегистрирован в Московской области.
Он пояснил, что новые системы внедряются в связи с увеличением числа жителей области, уточнив, что в год прибавляется порядка 90–95 граждан в регионе.
"Поэтому мы должны создавать соответствующие условия – рабочие места, инфраструктуру и, конечно, заботиться, чтобы человек как можно комфортнее чувствовал себя с точки зрения различных платежей", – сказал Воробьев.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении возможностей для выдачи россиянам ипотеки на льготных условиях. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 миллионов рублей.
Сколько будет действовать льготная ипотека
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