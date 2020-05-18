Льготную ипотеку предложили распространить на вторичный рынок жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Программу льготной ипотеки по ставке 6,5% нужно распространить на вторичный рынок жилья в городах с недостаточными объемами новостроек. Об этом говорится в письме депутата Госдумы Евгения Федорова на имя министра финансов Антона Силуанова, сообщает RT.

В своем обращении Федоров напомнил, что правительство приняло решение о запуске программы льготной ипотеки по ставке 6,5% для покупки квартир в новостройках.

Однако, как заметил депутат, во многих населенных пунктах, где люди также нуждаются в улучшении жилищных условий, нет необходимых объемов строительства новых домов.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность распространения программы льготной ипотеки в 6,5% на вторичный рынок жилья", – говорится в обращении.

Федоров добавил, что программу льготного кредитования можно было бы ввести во всех населенных пунктах, за исключением трех городов федерального значения и других городов, в которых в соответствии с критериями и планами Минстроя, а также с положениями нацпроекта "Жилье и городская среда" есть достаточно новостроек.

Постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программа будет действовать до 1 ноября. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Льготная ипотека распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов в других регионах страны.

Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорт-класса. По его словам, на реализацию проекта потребуется 6,5 миллиарда рублей. Президент также поручил подготовить комплекс мер, которые позволят облегчить строительным компаниям доступ к получению займов.