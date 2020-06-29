Кабмин расширил возможность выдачи льготной ипотеки россиянам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении возможностей для выдачи россиянам ипотеки на льготных условиях.

Он напомнил, что правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов в рамках нового поручения президента.

По его словам, максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 миллионов рублей.

Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил расширить льготную ипотеку под 6,5% годовых на жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах. В Москве и Санкт-Петербурге предлагается расширить льготную ипотеку на жилье стоимостью до 12 миллионов.

До этого президент РФ предложил запустить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорткласса по цене до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов – в Москве и Санкт-Петербурге.

По его словам, на реализацию проекта потребуется 6,5 миллиарда рублей. Путин также поручил подготовить комплекс мер, который позволит облегчить строительным компаниям доступ к получению займов.