Кабмин расширил возможность выдачи льготной ипотеки россиянам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении возможностей для выдачи россиянам ипотеки на льготных условиях.
Он напомнил, что правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов в рамках нового поручения президента.
По его словам, максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 миллионов рублей.
Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил расширить льготную ипотеку под 6,5% годовых на жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах. В Москве и Санкт-Петербурге предлагается расширить льготную ипотеку на жилье стоимостью до 12 миллионов.
До этого президент РФ предложил запустить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорткласса по цене до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов – в Москве и Санкт-Петербурге.
По его словам, на реализацию проекта потребуется 6,5 миллиарда рублей. Путин также поручил подготовить комплекс мер, который позволит облегчить строительным компаниям доступ к получению займов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: