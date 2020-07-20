В Совфеде предложили создать единую систему учета нуждающихся в жилье граждан

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Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова предложила создать единую систему, где будет вестись учет граждан, которые нуждаются в жилье, сообщает Агентство "Москва".

Во время заседания совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса она отметила, что таким образом будет сформирована объективная оценка жилищной проблемы.

"Все цифры будут перед нами. Это поможет в определении бюджетной поддержки тем или иным регионам", – заявила Карелова.

Также она добавила, что необходимо рассмотреть роль ЖКХ в реализации государственной жилищной политики и проанализировать законодательство в данной сфере.

Ранее депутаты предложили уравнять ипотечные ставки на вторичное жилье и новостройки, что позволит сделать жилье более доступным для граждан.