Два жилых дома построят в Текстильщиках

13:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столичном районе Текстильщики построят два многоквартирных жилых дома, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта "Жилые дома корпусов 2.1, 2.2" по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, владение 3, район Текстильщики, ЮВАО", – говорится в сообщении.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в рамках первого этапа предусмотрено строительство жилого корпуса на 168 квартир, установка блочного распределительного пункта, устройство проездов, тротуаров и пешеходных зон. Также специалисты обустроят детские площадки, зоны для занятий спортом, места для отдыха.
Следующий этап предусматривает возведение жилого корпуса на 189 квартир.
Прилегающую территорию планируют озеленить, высадить деревья и кустарники.
Леонов подчеркнул, что дома оборудуют системами противопожарной защиты, а также системами приточно-вытяжной противодымной вентиляции и аварийного освещения.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в Северном Измайлове планируют ввести в эксплуатацию два жилых дома на 331 квартиру по программе реновации. Дома расположены на улице 15-й Парковой, владениях 46А и 42А. Сейчас там ведутся работы по монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, а также черновая отделка.
Для отделки фасадов жилых домов применяются навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом. На фасадах установят корзины под кондиционеры. Для каждого дома предусмотрена своя подземная одноуровневая автостоянка. Здания оборудуют системой охранного наблюдения с видеоконтролем въездов на придомовую территорию и зон лифтовых кабин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: