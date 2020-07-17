Два жилых дома построят в Текстильщиках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столичном районе Текстильщики построят два многоквартирных жилых дома, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта "Жилые дома корпусов 2.1, 2.2" по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, владение 3, район Текстильщики, ЮВАО", – говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в рамках первого этапа предусмотрено строительство жилого корпуса на 168 квартир, установка блочного распределительного пункта, устройство проездов, тротуаров и пешеходных зон. Также специалисты обустроят детские площадки, зоны для занятий спортом, места для отдыха.

Следующий этап предусматривает возведение жилого корпуса на 189 квартир.

Прилегающую территорию планируют озеленить, высадить деревья и кустарники.

Леонов подчеркнул, что дома оборудуют системами противопожарной защиты, а также системами приточно-вытяжной противодымной вентиляции и аварийного освещения.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Северном Измайлове планируют ввести в эксплуатацию два жилых дома на 331 квартиру по программе реновации. Дома расположены на улице 15-й Парковой, владениях 46А и 42А. Сейчас там ведутся работы по монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, а также черновая отделка.

Для отделки фасадов жилых домов применяются навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом. На фасадах установят корзины под кондиционеры. Для каждого дома предусмотрена своя подземная одноуровневая автостоянка. Здания оборудуют системой охранного наблюдения с видеоконтролем въездов на придомовую территорию и зон лифтовых кабин.