Два жилых дома введут в Северном Измайлове по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Северном Измайлове в 2021 году введут в эксплуатацию два жилых дома на 331 квартиру по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Дома расположены на улице 15-й Парковой, владениях 46А и 42А. Сейчас там ведутся работы по монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, а также черновая отделка.

Для отделки фасадов жилых домов применяются навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом. На фасадах установят корзины под кондиционеры. Для каждого дома предусмотрена своя подземная одноуровневая автостоянка.

В новых домах запроектирована 331 квартира: однокомнатных – 53, двухкомнатных – 217, трехкомнатных – 61. Для маломобильных групп граждан оборудуют семь квартир.

В каждой секции предусмотрены два пассажирских лифта грузоподъемностью 450 и 1 000 килограмм. Здания оборудуют системой охранного наблюдения с видеоконтролем въездов на придомовую территорию и зон лифтовых кабин.

Пол вестибюля и лифтовых холлов зданий сделают в один уровень с землей. На придомовой территории оборудуют детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослых и спортивные площадки. Там высадят деревья и кустарники.

В Бескудниковском районе построят односекционный дом по программе реновации. Уже согласована проектная документация.