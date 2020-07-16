Дом по программе реновации появится в Бескудниковском районе

11:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Бескудниковском районе построят односекционный дом по программе реновации. Уже согласована проектная документация, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
"Проект включает в себя все современные требования безопасности, надежности и комфорта. Предусмотрены квартиры для маломобильных групп населения. Все жилые помещения будут сдаваться с чистовой отделкой, а значит, будут сразу готовы для въезда", – пояснил Леонов.
Дом на 201 квартиру возведут на площадке по адресам: кварталы 8, 9, корпус 24. Вентилируемые фасады облицуют декоративной бетонной плиткой, балконы и лоджии остеклят. Рядом обустроят пешеходные зоны с площадками для отдыха и плоскостные парковки. При благоустройстве территории проведут озеленение, установят освещение.
Ранее было одобрено строительство дома по программе реновации в Красносельском районе. Дом будет состоять из трех секций 5, 8 и 9 этажей, объединенных подземным этажом. Общая площадь строения составит 9,8 тысячи квадратных метров.
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