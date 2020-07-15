Строительство дома по программе реновации одобрено в Красносельском районе

09:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жилой дом на 76 квартир по программе реновации построят в Красносельском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство дома по программе реновации в Центральном административном округе на улице Русаковской, владении 6. Новостройка возводится по индивидуальному проекту", – рассказали в организации.
Дом будет состоять из трех секций 5, 8 и 9 этажей, объединенных подземным этажом. Общая площадь строения составит 9,8 тысячи квадратных метров.
Территорию возле нового жилого дома благоустроят. В плане работ – высадка деревьев и кустарников. Кроме того, у строения появятся цветники и газоны.
Ранее в департаменте градостроительной политики Москвы рассказали, что с момента запуска программы реновации под заселение в столице были переданы 55 жилых строений. Горожанам предлагают не только обновленные квартиры, но и полноценную сопутствующую инфраструктуру в районе.
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