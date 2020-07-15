Строительство дома по программе реновации одобрено в Красносельском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жилой дом на 76 квартир по программе реновации построят в Красносельском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство дома по программе реновации в Центральном административном округе на улице Русаковской, владении 6. Новостройка возводится по индивидуальному проекту", – рассказали в организации.

Дом будет состоять из трех секций 5, 8 и 9 этажей, объединенных подземным этажом. Общая площадь строения составит 9,8 тысячи квадратных метров.

Территорию возле нового жилого дома благоустроят. В плане работ – высадка деревьев и кустарников. Кроме того, у строения появятся цветники и газоны.

Ранее в департаменте градостроительной политики Москвы рассказали, что с момента запуска программы реновации под заселение в столице были переданы 55 жилых строений. Горожанам предлагают не только обновленные квартиры, но и полноценную сопутствующую инфраструктуру в районе.

