Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расселение по программе реновации началось в Лосиноостровском районе, передает портал мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что первыми, кто получит новые квартиры, стали жители дома по адресу: Изумрудная улица, дом 28, корпус 1. Здание, в которое переезжают люди, расположили по соседству.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что уже 77 семей приняли решение о переезде. Из них 68 семей уже отправили полный пакет документов для заключения договоров.

"30 семей – а это 64 человека – подписали договоры и готовятся к переезду в новые квартиры. Остальные 19 семей еще определяются с возможными вариантами переезда", – рассказал Гаман.

Всего в районе планируется расселение 96 квартир. Сообщается, что правила санитарной безопасности соблюдаются как при переезде, так и в центрах информирования по данным вопросам. Прием граждан осуществляется в штатном режиме.

Гаман отметил, что всего в Северо-Восточном округе в новые квартиры переезжают 3136 человек из девяти старых домов. Программа расселения началась в июне 2018 года.

Ранее стало известно, что всего в Москве под заселение переданы 55 новостроек с начала реализации программы реновации. В настоящее время продолжается расселение жителей дома 7 на 9-й Северной линии в новостройку по адресу: Долгопрудная аллея, дом 14, корпус 1.