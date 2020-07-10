В Москве передано под заселение 55 новостроек по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала программы реновации под заселение передано 55 новостроек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в настоящее время продолжается расселение жителей дома 7 на 9-й Северной линии в новостройку по адресу Долгопрудная аллея, дом 14, корпус 1.

Шестисекционный дом рассчитан на 520 квартир. В соответствии с едиными стандартами программы реновации жителям предоставляются квартиры с улучшенной отделкой. Всю дворовую территорию специалисты благоустроили, рядом с домом есть детские площадки и места для отдыха.

Ранее сообщалось, что в Текстильщиках передали под заселение второй дом в рамках программы реновации. В этом районе готовят к расселению 47 домов. Всего в Юго-Восточном округе в программу реновации вошли жители 818 домов. Они получат квартиры с улучшенной отделкой.

Сергей Собянин ранее сообщал, что объемы строительства в Москве, которые были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, планируют наверстать до конца 2020 года. Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время никаких ограничений, связанных с разрешением на строительство и финансированием, в столице нет.

