Объемы строительства в Москве планируется наверстать до конца года – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объемы строительства в Москве, которые были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирунсой инфекции, планируется наверстать до конца 2020 года. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Те стройки, на которых велись работы, там эпизодически возникали очаги заражения, надо было лечить, изолировать и так далее. Плюс еще целый ряд подрядчиков, которые поставляли комплектующие материалы, в то время не работали, заводы стояли. Я надеюсь, что до конца года мы все-таки основные объемы наверстаем", – сообщил градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

При этом он отметил, что те работы, которые не получится выполнить в ближайшее время, будут наверстаны в следующем году.

Собянин подчеркнул, что в настоящее время никаких ограничений, связанных с разрешением на строительство и финансированием, в столице нет.

Ранее мэр отмечал, что город в полном объеме предоставит необходимые ресурсы для продолжения строительства домов по программе реновации жилфонда, несмотря на экономические проблемы из-за пандемии коронавируса. Он уточнял, что во время пика эпидемии было приостановлено большинство строек по реновации, но значительная часть продолжала работать.