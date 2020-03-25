Срок реализации программы реновации не сдвинется из-за коронавируса

06:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Выполнение программы реновации не останавливается из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газете "Коммерсант" глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, производственные процессы продолжаются. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой общественные обсуждения будут проходить в электронном формате.
Княжевская заявила, что траты на борьбу с коронавирусом не повлияют на финансирование программы, так как это государственная программа, которую поддерживает город.
Она также пояснила, что на слушаниях по реновации представляются проекты с высотными домами, и это мировая тенденция. Встречи с жителями проводятся регулярно.
"Там, где жители все же не хотят высоток, мы принимаем их предложения", – пояснила глава Москомархитектуры. Также есть случаи, когда власти не расширяют улично-дорожную сеть.
При этом Княжевская сказала, что "граждане немного не понимают, откуда вырастают квадратные метры, поэтому и появляется боязнь перенаселения".
Чиновница отметила, что после объяснения "на пальцах" жильцы понимают преимущества реновации. "Так что история о большом перенаселении и переуплотнении – это миф", – добавила она.
Княжевская резюмировала, что сроки выполнения программы реновации не меняются, а график переселения планируется к опубликованию до 30 июня 2020 года.
Ранее стало известно, что ввод жилья в Москве в 2019 году вырос на 40 процентов. Объем строительства почти сравнялся с рекордным показателем 1965 года.
"Это наш город": около 300 домов расселят по программе реновации до конца 2022 года
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