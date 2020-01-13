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Москва 24

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Город

13 января, 23:38

Рекорд по строительству жилья установили в Москве

город строительство недвижимость

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ввод жилья в Москве в 2019 году вырос на 40 процентов и достиг 4,96 миллиона квадратных метров. Объем строительства в минувшем году почти сравнялся с рекордным показателем 1965 года.

Тогда в Москве сдали около пяти миллионов квадратных метров. Показатель прошлого года превзошел рекорд в новейшей истории – 4,82 миллиона квадратных метров в 2007 году, пишет газета "Ведомости".

Издание отмечает, что большую роль в итогах жилищного строительства сыграла программа реновации жилищного фонда, предусматривающая переселение в новые дома около миллиона человек.

По словам заммэра Москвы по строительству Марата Хуснуллина, в прошлом году за счет бюджета в эксплуатацию было ведено 45 домов, а в 2020-м планируется сдать еще 65.

Сергей Собянин ранее рассказал, что с 2011 года в столице построили 155 километров линий метро и МЦК. При этом в 2019 году было проложено 38 километров тоннелей, что стало рекордом последних лет.

Москва поставила рекорд по строительству жилой недвижимости

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