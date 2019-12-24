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Москва 24

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Город

04:34

В новостройках Москвы половину квартир в ноябре купили в ипотеку

город строительство недвижимость финансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Половина (49 процентов) договоров долевого участия (ДДУ) в новостройках Москвы в ноябре 2019 года была оформлена с привлечением кредитов.

Как говорится в отчете по сделкам с жильем столичного управления Росреестра, число оформленных ДДУ с привлечением кредитных средств составило 3,5 тысячи.

При этом общее число – 7,3 тысячи штук. В 2018 году данный показатель составлял 43 процента, а двумя годами ранее – 45 процентов, уточнил глава управления Игорь Майданов.

Всего за 11 месяцев в столицы зарегистрировано 38,5 тысячи ДДУ с использованием заемных банковских средств против 38,4 тысячи ДДУ в 2018 году и 23 тысяч в 2017-м.

Ранее стало известно, что ЦБ намерен ужесточить правила выдачи ипотеки для банков, чтобы лишить их стимула выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

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