В новостройках Москвы половину квартир в ноябре купили в ипотеку

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Половина (49 процентов) договоров долевого участия (ДДУ) в новостройках Москвы в ноябре 2019 года была оформлена с привлечением кредитов.

Как говорится в отчете по сделкам с жильем столичного управления Росреестра, число оформленных ДДУ с привлечением кредитных средств составило 3,5 тысячи.

При этом общее число – 7,3 тысячи штук. В 2018 году данный показатель составлял 43 процента, а двумя годами ранее – 45 процентов, уточнил глава управления Игорь Майданов.

Всего за 11 месяцев в столицы зарегистрировано 38,5 тысячи ДДУ с использованием заемных банковских средств против 38,4 тысячи ДДУ в 2018 году и 23 тысяч в 2017-м.

Ранее стало известно, что ЦБ намерен ужесточить правила выдачи ипотеки для банков, чтобы лишить их стимула выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой.