ЦБ планирует ужесточить процедуру выдачи ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Банк России намерен ужесточить правила выдачи ипотеки для банков, чтобы лишить их стимула выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом. Об этом сообщает РИА Новости.

Регулятор планирует ввести новые надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Они будут зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга к рыночной стоимости предмета залога.

Подобные меры увеличат запас капитала на покрытие убытков в ситуациях, "способных вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость".

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет контролировать долговую нагрузку при выдаче ипотечных кредитов. По ее словам, при выдаче кредита банки должны учитывать долговую нагрузку заемщика, однако на практике они удовлетворяются тем, что "в залоге есть жилье".

В настоящее время кредиты есть у 39,5 миллиона человек. Большинство клиентов российских банков имеют всего один кредит – ссуду наличными или ипотеку. Доля подобных заемщиков от общего количества кредитованных граждан постепенно снижается.

