ЦБ планирует отслеживать долговую нагрузку при выдаче ипотеки

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Банк России намерен контролировать долговую нагрузку при выдаче ипотечных кредитов. Такая мера уже обсуждается с рынком. Об этом заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

"Что касается ипотеки, мы действительно видим целесообразность ввести контроль долговой нагрузки при выдаче ипотечных кредитов, мы обсуждаем это с рынком", – цитирует ее РИА Новости.

Глава ЦБ отметила, что при выдаче кредита банки должны учитывать долговую нагрузку заемщика, однако на практике они удовлетворяются тем, что "в залоге есть жилье".

Ранее сообщалось, что долговая нагрузка россиян достигла максимального показателя с июля 2012 года. При этом общая финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года. Она растет за счет необеспеченного потребительского кредитования.

В настоящее время кредиты есть у 39,5 миллиона человек. Большинство клиентов российских банков имеют всего один кредит – ссуду наличными или ипотеку. Доля подобных заемщиков от общего количества кредитованных граждан постепенно снижается.

