Россиянам упростят процесс банкротства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Законопроект об упрощенной процедуре банкротства дополнили положением о внесудебной процедуре, согласно которой россияне с долгами до 700 тысяч рублей не понесут никаких потерь. Об этом пишет издание "Коммерсант".

Согласно поправкам, граждане смогут обратиться в организацию арбитражных управляющих (АУ) с заявлением о внесудебном банкротстве. Эта процедура займет год. В это время должник не сможет брать займы, кредиты и выдавать поручительства. Если человека признают банкротом, то все непогашенные долги будут списаны.

Процедура банкротства физических лиц появилась в России в 2015 году. Под нее попадают граждане с долгом не менее 500 тысяч рублей или меньше этой суммы, если должник может доказать свою полную неплатежеспособность. Их просрочка по выплатам должна составлять более трех месяцев.

После того как гражданин готов признать себя банкротом, у него есть два варианта развития событий. Либо полное списание долга, что возможно только через продажу имущества. Либо реструктуризация кредита. Окончательное решение о банкротстве принимает суд.

Ранее в Минэкономразвития предложили упростить процедуру банкротства для граждан с высокой долговой нагрузкой. Как считают в ведомстве, тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию и не может погасить задолженность, нужно поддержать.

