Эксперт рассказал, стоит ли расширить доступ приставов к кредитным историям

ТАСС/"Ведомости"/Злата Милявская
Эксперт по банкротству Игорь Зиневич прокомментировал Москве 24 инициативу Минюста и ФССП расширить доступ приставов к кредитным историям россиян. По его словам, это позитивная инициатива, потому что таким образом приставы получат, по сути, ту достоверную информацию, которую им приходится самостоятельно собирать путем направления запросов в различные банки, что влияет на сроки проведения исполнительного производства.
"Когда пристав получает информацию о полной кредитной истории, он также получает информацию и о других счетах должника, открытых в иных кредитных организациях. Поэтому это все будет служить неким подспорьем для решения той задачи, которая стоит перед приставом, а именно исполнение судебного акта через возбуждение исполнительного производства", – говорит эксперт.
Зиневич отметил, что если взыскатель является добросовестным лицом и он обратился к приставу на основании судебного решения, по которому выдан исполнительный лист, то тогда сроки, в рамках которых пристав выявляет то или иное имущество должника, счета в банках и иные активы имеют значение для взыскателя.
Также специалист обратил внимание, что всегда есть человеческий фактор: никто не застрахован от потенциального злоупотребления таким правом со стороны приставов.
Ранее стало известно, что Министерство юстиции разработало законопроект, который наделяет судебных приставов правом запрашивать у бюро кредитных историй (БКИ) доступ к кредитным историям граждан для борьбы со злоупотреблением коллекторов.
Согласно поправкам в закон "О кредитных историях", приставы смогут получать закрытые отчеты из БКИ, а также информацию о кредиторах и покупателях задолженности. Запросы будут направляться для проверки законности взыскания долга.
Изменения будут внесены и в закон "О связи". Минюст планирует обязать операторов связи предоставлять приставам все необходимые им данные, поскольку самым частым нарушением со стороны коллекторов является "нарушение частоты общения с должниками". Сейчас приставы не могут узнать о статистике звонков. Эта информация составляет тайну связи.
Ранее депутат Госдумы Наталья Костенко выступила с предложением привлекать банки и микрофинансовые организации к ответственности за жестокость при взыскании долгов. С 1 января в силу вступил закон по ограничению деятельности коллекторов. По мнению Костенко, норму приняли с надеждой на добросовестность самих кредитных организаций, а потому на них действие документа не распространяется.
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