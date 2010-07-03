Эксперт рассказал, стоит ли расширить доступ приставов к кредитным историям

ТАСС/"Ведомости"/Злата Милявская

Эксперт по банкротству Игорь Зиневич прокомментировал Москве 24 инициативу Минюста и ФССП расширить доступ приставов к кредитным историям россиян. По его словам, это позитивная инициатива, потому что таким образом приставы получат, по сути, ту достоверную информацию, которую им приходится самостоятельно собирать путем направления запросов в различные банки, что влияет на сроки проведения исполнительного производства.

"Когда пристав получает информацию о полной кредитной истории, он также получает информацию и о других счетах должника, открытых в иных кредитных организациях. Поэтому это все будет служить неким подспорьем для решения той задачи, которая стоит перед приставом, а именно исполнение судебного акта через возбуждение исполнительного производства", – говорит эксперт.

Зиневич отметил, что если взыскатель является добросовестным лицом и он обратился к приставу на основании судебного решения, по которому выдан исполнительный лист, то тогда сроки, в рамках которых пристав выявляет то или иное имущество должника, счета в банках и иные активы имеют значение для взыскателя.

Также специалист обратил внимание, что всегда есть человеческий фактор: никто не застрахован от потенциального злоупотребления таким правом со стороны приставов.



Игорь Зиневич эксперт по банкротству Наделяя их правом использовать данную информацию о кредитных обязательствах должника, надо обязательно рассмотреть определенные санкции за разглашение данной информации третьим лицам, чтобы не было утечек информации через приставов.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции разработало законопроект, который наделяет судебных приставов правом запрашивать у бюро кредитных историй (БКИ) доступ к кредитным историям граждан для борьбы со злоупотреблением коллекторов.

Согласно поправкам в закон "О кредитных историях", приставы смогут получать закрытые отчеты из БКИ, а также информацию о кредиторах и покупателях задолженности. Запросы будут направляться для проверки законности взыскания долга.

Изменения будут внесены и в закон "О связи". Минюст планирует обязать операторов связи предоставлять приставам все необходимые им данные, поскольку самым частым нарушением со стороны коллекторов является "нарушение частоты общения с должниками". Сейчас приставы не могут узнать о статистике звонков. Эта информация составляет тайну связи.

Ранее депутат Госдумы Наталья Костенко выступила с предложением привлекать банки и микрофинансовые организации к ответственности за жестокость при взыскании долгов. С 1 января в силу вступил закон по ограничению деятельности коллекторов. По мнению Костенко, норму приняли с надеждой на добросовестность самих кредитных организаций, а потому на них действие документа не распространяется.



