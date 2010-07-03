В России хотят обязать банки проверять телефонные номера клиентов

фото: портал мэра и правительства Москвы

Кабмин предложил комитету Госдумы по финансовому рынку обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов по номеру телефона. Так, сотрудники будут проверять, оформлен ли номер телефона на конкретного человека и как часто гражданин им пользуется. Предполагается, что законопроект рассмотрят в ноябре. Об этом газете "Известия" сообщил глава комитета Анатолий Аксаков.

Для этого хотят создать единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС). Она свяжет кредитные организации и операторов связи.

"Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему", – отметил Аксаков.

Предполагается, что ЕИС избавит граждан от звонков коллекторов, а также поможет предотвратить кражу денег с помощью "отдельных видов социальной инженерии" – когда мошенник звонит в банк под видом клиента и называет его паспортные данные. Издание подчеркивает, что даже если злоумышленник подменит номер телефона, в ЕИС отобразится настоящий.

В феврале этого года Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам и судебным приставам списывать со счетов должников социальные выплаты.

Документ ввел дополнительные механизмы защиты, которые обеспечили соблюдение норм законодательства о доходах россиян, не подлежащих списанию в рамках исполнительного производства.

В том числе речь идет о средствах, которые выплачиваются в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью, различных компенсационных и единовременных выплатах. Банки и судебные приставы обязаны проверять источники доходов должника и не допускать списания соответствующих социальных выплат.

Подобные ситуации возникали, когда судебные приставы не знали характер доходов и блокировали счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или пособиями по причине вреда здоровью.

В марте зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторам работать с долгами по платежам ЖКХ. Сейчас право взимания коммунальной задолженности свободно передается коллекторам. По мнению Яровой, прямой запрет на это имеет важнейшее социальное значение.

