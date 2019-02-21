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14:27

Путин запретил банкам списывать у должников соцвыплаты

власть

14:27

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам и судебным приставам списывать со счетов должников социальные выплаты. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее закон в трех чтениях приняли депутаты Госдумы, а затем одобрили члены Совета Федерации.

Документ вводит дополнительные механизмы защиты, которые обеспечат соблюдение норм законодательства о доходах россиян, не подлежащих списанию в рамках исполнительного производства.

В том числе речь идет о средствах, которые выплачиваются в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью, различных компенсационных и единовременных выплатах.

Банки и судебные приставы теперь обязаны проверять источники доходов должника и не допускать списания соответствующих социальных выплат.

Подобные ситуации возникали, когда судебные приставы не знали характер доходов и блокировали счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или пособиями по причине вреда здоровью.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что прежний запрет на исполнительное взыскание с выплат социального характера был не так эффективен. Отныне механизм, когда каждое поступление социального характера обозначено в банковской системе, четко прописан в законе.

власть

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