Госдума запретила взыскание с социальных выплат

Закон о запрете взыскания с социальных выплат принят Госдумой в третьем, заключительном чтении, передает ТАСС.
Изменения, которые внесут в закон "Об исполнительном производстве", исключат возможность взыскания с выплат социального характера. Подобные ситуации возникали, когда судебные приставы не знали характер доходов и блокировали счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или пособиями по причине вреда здоровью.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что прежний запрет на исполнительное взыскание с выплат социального характера был не так эффективен. "Приставы и банки видели счет должника, но не видели, какие именно средства на него поступают", – пояснил он.
Отныне механизм, когда каждое поступление социального характера обозначено в банковской системе, четко прописан в законе.
Ранее депутаты разработали законопроект, предлагающий приравнять выплаты опекунам к прожиточному минимуму детей. В ближайшее время документ вынесут на рассмотрение нижней палаты парламента.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.