Госдума запретила взыскание с социальных выплат

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Закон о запрете взыскания с социальных выплат принят Госдумой в третьем, заключительном чтении, передает ТАСС.

Изменения, которые внесут в закон "Об исполнительном производстве", исключат возможность взыскания с выплат социального характера. Подобные ситуации возникали, когда судебные приставы не знали характер доходов и блокировали счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвычайных ситуаций или пособиями по причине вреда здоровью.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что прежний запрет на исполнительное взыскание с выплат социального характера был не так эффективен. "Приставы и банки видели счет должника, но не видели, какие именно средства на него поступают", – пояснил он.

Отныне механизм, когда каждое поступление социального характера обозначено в банковской системе, четко прописан в законе.

Ранее депутаты разработали законопроект, предлагающий приравнять выплаты опекунам к прожиточному минимуму детей. В ближайшее время документ вынесут на рассмотрение нижней палаты парламента.