Коллекторы прокомментировали нападение на должника в Красногорске

16:53
16:53
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Фото: depositphotos/thisisarto
Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил, что члены организации не имеют отношения к ЧП в Красногорске.
"Мы сделали быстрый опрос крупнейших агентств. Две трети мне напомнили, что у них вообще нет выездных коллекторов. Мы быстро перепроверяем себя – наши или не наши", – сказал он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Также он заявил, что нападавшие не связаны с ассоциацией. Мехтиев призвал опознать преступников и публично назвать организацию, от имени которой они действовали.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью сообщила о проверке информации о нападении коллекторов на должника и его ребенка. Это случилось 23 августа. По предварительным данным, нападавшие обстреляли мужчину с девочкой из пневматического пистолета.
Закон, который защищает должников от незаконных действий со стороны коллекторов, вступил в силу в 2016 году. Он запрещает коллекторам причинять вред должнику, применять физическую силу или угрожать этим, угрожать убийством или причинять вред здоровью, уничтожать или повреждать имущество должника, оказывать психологическое давление, используя выражения и действия, унижающие честь и достоинство должника. Кроме того, коллекторам запрещается раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам.
Установлено максимальное количество звонков и смс- сообщений должнику в течение дня, недели, месяца. Не допускается взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные дни с 20 до 9 часов. Запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону – более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.
Также устанавливается обязанность коллектора в начале разговора называть свои фамилию и должность.
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