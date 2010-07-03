Полиция проверяет сообщение о стрельбе в Красногорске

13:26
13:26
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Фото: depositphotos/blinow61
Коллекторы расстреляли у подъезда жителя подмосковного Красногорска с 9-летней дочерью. По предварительным данным, ЧП произошло вечером 23 августа, когда мужчина возвращался домой вместе со своей дочерью. В подъезде он встретил коллекторов, представившихся сотрудниками банка, которому задолжал пострадавший. Сначала они угрожали должнику, а потом обстреляли его и ребенка из пневматического пистолета.
Мужчина и девочка обратились в больницу с травмами ног различной степени тяжести. Сообщение о стрельбе подтвердили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту, передает РИА Новости.
Это не первое происшествие с коллекторами за последнее время. Столичное коллекторское агентство заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за оказание психологического давления на жительницу Кемерова. Организация требовала у нее вернуть просроченную задолженность посредством телефонных переговоров, текстовых и голосовых сообщений, почтовых отправлений.
В июле московский суд вынес обвинительный приговор в отношении коллектора микрофинансовой организации. Он угрожал жизни детям заемщика в связи с просрочкой выплаты по кредиту. Коллектор в том числе звонил директору и учителю образовательного учреждения, в котором обучаются несовершеннолетние дети заемщика.
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