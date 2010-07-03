Коллектора в Москве отправили в тюрьму за угрозы детям заемщика

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Тушинский районный суд столицы вынес обвинительный приговор в отношении коллектора микрофинансовой организации.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, он угрожал жизни детям заемщика в связи с просрочкой выплаты по кредиту.

Не судимый ранее 29-летний гражданин РФ Максим Жмыхов осужден по части 2 статьи 330 УК РФ ("Самоуправство"), говорится в сообщении.

Установлено, что Жмыхов осуществлял звонки с различных номеров заемщику, оформившему кредит в размере 30 тысяч рублей, с требованием погасить задолженность.

Не достигнув поставленной цели, коллектор стал звонить директору и учителю образовательного учреждения, в котором обучаются несовершеннолетние дети заемщика.

В ходе телефонных разговоров с последними Жмыхов высказывал угрозы применения физического насилия и в отношении детей указанных лиц.

19 июля стало известно, что московских коллекторов оштрафовали на 100 тысяч рублей за назойливые звонки в Федеральной службе судебных приставов по Чувашской Республике.