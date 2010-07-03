Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

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Владимир Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон запрещает коллекторам и иным непрофессиональным участникам рынка ЖКХ в принудительном порядке взимать с граждан долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом права по работе с задолженностями могут передаваться управляющей организации, жилищному кооперативу, товариществу собственников жилья или же ресурсоснабжающей организации.

В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора об уступке права требования данные лица должны письменно уведомить собственника об уступке. Согласно закону, также запрещено перераспределять долг между другими собственниками дома.

Ранее Национальная ассоциация коллекторских агентств обратилась в Госдуму с просьбой предоставить коллекторам доступ к Единой системе идентификации и аутентификации.

19 июля стало известно, что за пять лет долговая нагрузка российских граждан выросла в 1,5 раза. Примерно 10% заемщиков (около семи миллионов человек) имеют ежемесячный доход ниже 50 тысяч рублей и отдают на погашение кредита более половины этой суммы.

Еще 2,3 миллиона клиентов банков получают 20 тысяч рублей, а после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона, в пределах 11–12 тысяч.

