Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:08

Коллекторы планируют получить доступ к базе номеров должников

общество

09:08

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

"Национальная ассоциация коллекторских агентств" (СРО НАПКА) обратилась в Госдуму за разрешением получить доступ к номерам телефонов должников. Так организация рассчитывает устранить проблему ошибочных звонков, сообщает газета "Известия".

"На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга", – указал изданию президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, коллекторы не имеют права проверять телефонные номера должников, которые они получили от кредитных организаций.

Опрошенные изданием эксперты, в свою очередь, отмечают, что доступ коллекторов к базе контактов влечет нарушение закона о защите персональных данных – по этой причине верификацию следовало бы доверить самим банкам на этапе выдачи кредита.

Коллекторы всеми способами пытаются выбить долг у многодетной матери

Ранее сообщалось, что дела по "старым" эпизодам нарушений недобросовестных коллекторов могут быть возбуждены в течение двух лет. К настоящему времени этот срок ограничивается одним годом. Зачастую в службу судебных приставов поступают жалобы, в которых сообщается о грубости коллекторов и о навязчивости с их стороны.

В начале марта зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторам работать с долгами по платежам ЖКХ. Инициативу уже поддержали в министерстве строительства и ЖКХ РФ, Федеральной службе судебных приставов и фракции "Единая Россия".

Также стало известно, почему россияне бегают от коллекторов. По данным опросов, около половины россиян (47%) отказываются возвращать кредиты из-за финансовых затруднений. 30% должников в качестве причины указывают снижение собственных доходов. Еще 18% россиян утверждают, что недавно потеряли работу.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика