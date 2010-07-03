Коллекторы планируют получить доступ к базе номеров должников

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"Национальная ассоциация коллекторских агентств" (СРО НАПКА) обратилась в Госдуму за разрешением получить доступ к номерам телефонов должников. Так организация рассчитывает устранить проблему ошибочных звонков, сообщает газета "Известия".

"На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга", – указал изданию президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, коллекторы не имеют права проверять телефонные номера должников, которые они получили от кредитных организаций.

Опрошенные изданием эксперты, в свою очередь, отмечают, что доступ коллекторов к базе контактов влечет нарушение закона о защите персональных данных – по этой причине верификацию следовало бы доверить самим банкам на этапе выдачи кредита.



Коллекторы всеми способами пытаются выбить долг у многодетной матери

Ранее сообщалось, что дела по "старым" эпизодам нарушений недобросовестных коллекторов могут быть возбуждены в течение двух лет. К настоящему времени этот срок ограничивается одним годом. Зачастую в службу судебных приставов поступают жалобы, в которых сообщается о грубости коллекторов и о навязчивости с их стороны.

В начале марта зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторам работать с долгами по платежам ЖКХ. Инициативу уже поддержали в министерстве строительства и ЖКХ РФ, Федеральной службе судебных приставов и фракции "Единая Россия".

Также стало известно, почему россияне бегают от коллекторов. По данным опросов, около половины россиян (47%) отказываются возвращать кредиты из-за финансовых затруднений. 30% должников в качестве причины указывают снижение собственных доходов. Еще 18% россиян утверждают, что недавно потеряли работу.