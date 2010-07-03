Московских коллекторов оштрафовали за назойливые звонки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Федеральной службе судебных приставов по Чувашской Республике сообщили о штрафе в 100 тысяч рублей для московской коллекторской компании "Сентинел Кредит Менеджмент", передает РИА Новости.

Отмечается, что пожаловался на столичных коллекторов житель Чебоксар – он рассказал о регулярных звонках о взыскании просроченной задолженности с его дочери. В ходе административного расследования выяснилось, что организация уже не раз привлекалась к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы приняли закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ. Речь идет о том, чтобы запретить коллекторам в принудительном порядке взимать с граждан долги по оплате жилищно-коммунальных услуг, так как это "нарушает общие подходы по истребованию задолженности во внесудебном и судебном порядках, установленных жилищным законодательством".