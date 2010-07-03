Большинство россиян готовы экономить ради накоплений

Большинство россиян готовы сократить повседневные расходы, чтобы делать накопления. Так ответили 68% участников опроса ВЦИОМ об отношении людей к банковским вкладам, сообщают "Аргументы и факты".
При этом, по данным ВЦИОМ, более половины – 58% – респондентов не считают, что сейчас подходящее время для крупных покупок. С ними не согласны 25% опрошенных, которые заявили, что готовы совершить покупку на большую сумму.
Кроме того, как показал опрос, 74% россиян уверены, что пока не стоит брать крупные займы. Противоположного мнения оказались 13% респондентов, то есть примерно каждый десятый.
С прошлого года, выяснили эксперты ВЦИОМ, отношение россиян к банкам не изменилось. 46% жителей страны подумывают о том, чтобы положить свободные средства на банковский счет. Иной точки зрения придерживаются 32% опрошенных. Они считают, что сейчас лучше забрать деньги из банка.
Ранее ВЦИОМ пришел к выводу, что более половины россиян живут в режиме экономии. По результатам апрельского опроса, лишь 15% респондентов заявили, что сейчас самое время для крупных займов в банках.
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