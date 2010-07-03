Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

О возможном сокращении рабочей недели до четырех дней 48% россиян высказалась отрицательно, следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.
Положительно к инициативе отнеслись 29% опрошенных, никак не отреагировали 17%, еще 6% затруднились с ответом.
Положительно оценили идею в основном жители мегаполисов и крупных городов, а также опрошенные в возрасте до 34 лет.
Отмечается, что в основном страхи связаны с вероятным сокращением получаемого дохода в случае сокращения рабочих часов. Сторонники укороченной рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой и отдыхом.
Опрос был проведен 13 июня 2019 года. Его участниками стали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.
Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин ощутил снижение зарплаты.
11 июня на Международной конференции труда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя. Он отметил, что погоня за успехом грозит россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом. Это, в свою очередь, может существенно сказаться на производительности труда.
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