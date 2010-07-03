Россияне поддержали мужчин-домохозяек – ВЦИОМ

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Большинство россиян считают, что мужчины способны вести хозяйство и воспитывать детей не хуже женщин. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, передает News.ru.

Согласно данным опроса, 70% респондентов уверены, что отцы могут хорошо ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство. При этом 58% опрошенных не считают нормальным, если после рождения ребенка отец остается дома, а мать выходит на работу. Против такого "нетрадиционного" порядка чаще всего высказывались именно мужчины (62%).

Как показал опрос ВЦИОМ, у большинства участников нет знакомых семей, где мужчина заменил бы в доме женщину. Тем не менее 10% респондентов признались, что лично знают примеры такой "смены ролей".

Ранее Росстат назвал самые популярные профессии среди мужчин и женщин в 2018 году. По данным ведомства, женщины чаще всего работали в области продаж, образования и администрирования. Среди мужчин, как выяснили в Росстате, 6,6 миллиона человек оказались водителями и операторами подвижного оборудования. Наименее привлекательной у обоих полов оказалась работа уличного торговца.