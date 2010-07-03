Эксперты назвали влияющий на зарплату в России навык

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Доходы российских работников увеличиваются в среднем на 11% благодаря владению иностранным языком. Об этом говорится в исследовании экспертов НИУ ВШЭ, передает RT.

Для владеющих иностранным языком свободно прибавка к зарплате возрастает до 27%. Специалисты с дипломом бакалавра могут рассчитывать на прибавку в 13%. Работники без высшего образования, но со знанием иностранного языка на разном уровне претендуют на увеличение зарплаты на 9%.

Больше всего такой навык может помочь руководителям высшего и среднего звена: для них возможна прибавка в 22%. На зарплату представителей рабочих профессий уровень знания иностранного языка значительно не влияет.

Специалисты отметили, что, помимо прочего, изучение иностранного языка дает доступ к новой информации, позволяет развить умственные способности и найти полезное хобби.

В апреле эксперты сервиса "Авито Работа" рассказали о самых востребованных профессиях в РФ. Ими остаются продавцы и водители. На третьем месте – повара. Далее расположились менеджеры, а за ними – уборщики. В десятку востребованных профессий также попали администраторы, разнорабочие, грузчики и охранники.

В Роструде заявили, что наиболее востребованы в стране работники сфер производства, строительства, недвижимости и здравоохранения. А в Росстате назвали сферы деятельности с самыми высокими зарплатами. По итогам января 2019 года лидером стала область добычи полезных ископаемых.

К маю аналитики также подсчитали среднюю московскую зарплату в первом квартале 2019 года. Она составила 86,83 тысячи рублей. Городской департамент экономической политики и развития прогнозирует ее рост до 120–135 тысяч рублей в течение пяти–шести лет.