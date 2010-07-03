Эксперты назвали влияющий на зарплату в России навык

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Доходы российских работников увеличиваются в среднем на 11% благодаря владению иностранным языком. Об этом говорится в исследовании экспертов НИУ ВШЭ, передает RT.
Для владеющих иностранным языком свободно прибавка к зарплате возрастает до 27%. Специалисты с дипломом бакалавра могут рассчитывать на прибавку в 13%. Работники без высшего образования, но со знанием иностранного языка на разном уровне претендуют на увеличение зарплаты на 9%.
Больше всего такой навык может помочь руководителям высшего и среднего звена: для них возможна прибавка в 22%. На зарплату представителей рабочих профессий уровень знания иностранного языка значительно не влияет.
Специалисты отметили, что, помимо прочего, изучение иностранного языка дает доступ к новой информации, позволяет развить умственные способности и найти полезное хобби.
В апреле эксперты сервиса "Авито Работа" рассказали о самых востребованных профессиях в РФ. Ими остаются продавцы и водители. На третьем месте – повара. Далее расположились менеджеры, а за ними – уборщики. В десятку востребованных профессий также попали администраторы, разнорабочие, грузчики и охранники.
В Роструде заявили, что наиболее востребованы в стране работники сфер производства, строительства, недвижимости и здравоохранения. А в Росстате назвали сферы деятельности с самыми высокими зарплатами. По итогам января 2019 года лидером стала область добычи полезных ископаемых.
К маю аналитики также подсчитали среднюю московскую зарплату в первом квартале 2019 года. Она составила 86,83 тысячи рублей. Городской департамент экономической политики и развития прогнозирует ее рост до 120–135 тысяч рублей в течение пяти–шести лет.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.