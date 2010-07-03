Стала известна средняя зарплата москвичей в начале года

Средняя московская зарплата в первом квартале 2019 года составила 86,83 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова.
По его словам, нынешний показатель на 9,5% выше, чем в аналогичный период прошлого года. В марте 2018-го средняя зарплата в Москве была 79,271 тысячи рублей.
Тихонов подчеркнул, что рост зарплаты повлиял на поступления в городской бюджет доходов физических лиц. Он уточнил, что на НДФЛ приходится 38,2% налоговых доходов бюджета столицы.
В начале года поступление НДФЛ в бюджет столицы возросло на 9,4%, составив 195,2 миллиарда рублей.
Ранее жители России назвали оптимальный доход для семьи из трех человек. Оказалось, что в среднем двум родителям с ребенком в месяц нужно 78 тысяч рублей.
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