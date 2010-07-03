Назван самый популярный способ поиска работы среди молодежи в России

Эксперт ВНИИ труда, доктор экономических наук Ольга Забелина рассказала о наиболее популярных способах поиска работы среди молодежи России. Она отметила, что чаще всего работу ищут через онлайн-сервисы.
"Онлайн-агрегаторы дают возможность собрать максимум информации о вакансии, будущем месте работы. Там же можно прочитать отзывы", – цитирует слова эксперта RT.
Она добавила, что с помощью агрегаторов в разы повышается шанс найти работу, поскольку можно отправить резюме сразу в несколько компаний. Кроме того, с помощью сервисов можно подыскать себе новое место работы, продолжая работать на старом.
Отмечается, что такой способ популярен как у молодежи, так и у более старшего поколения. Он также всегда остается востребованным у тех, кто ищет удаленную работу.
Ранее сообщалось, что более 40% россиян готовы стать предпринимателями. Больше других стать предпринимателями хотят квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства. Это вызвано увеличивающимся спросом на продовольствие и экологически чистое сырье.
Также специалисты выяснили, что треть граждан России (33%) готовы работать удаленно. Этот формат наиболее интересен тем, кто работает в сферах IT, финансов, кредита, страхования, пенсионного обеспечения.
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