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Часто ищут

15:31

Назван самый популярный способ поиска работы среди молодежи в России

общество

15:31

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт ВНИИ труда, доктор экономических наук Ольга Забелина рассказала о наиболее популярных способах поиска работы среди молодежи России. Она отметила, что чаще всего работу ищут через онлайн-сервисы.

"Онлайн-агрегаторы дают возможность собрать максимум информации о вакансии, будущем месте работы. Там же можно прочитать отзывы", – цитирует слова эксперта RT.

Она добавила, что с помощью агрегаторов в разы повышается шанс найти работу, поскольку можно отправить резюме сразу в несколько компаний. Кроме того, с помощью сервисов можно подыскать себе новое место работы, продолжая работать на старом.

Отмечается, что такой способ популярен как у молодежи, так и у более старшего поколения. Он также всегда остается востребованным у тех, кто ищет удаленную работу.

Ранее сообщалось, что более 40% россиян готовы стать предпринимателями. Больше других стать предпринимателями хотят квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства. Это вызвано увеличивающимся спросом на продовольствие и экологически чистое сырье.

Также специалисты выяснили, что треть граждан России (33%) готовы работать удаленно. Этот формат наиболее интересен тем, кто работает в сферах IT, финансов, кредита, страхования, пенсионного обеспечения.

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общество

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