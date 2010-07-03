Более 40% россиян готовы стать предпринимателями

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Открыть свое дело готовы 43% россиян, говорится в исследовании ВНИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета, сообщает RT.

Больше других стать предпринимателями хотят квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства. Это вызвано увеличивающимся спросом на продовольствие и экологически чистое сырье.

Также специалисты выяснили, что треть граждан России (33%) готовы работать удаленно. Этот формат наиболее интересен тем, кто работает в сферах IT, финансов, кредита, страхования, пенсионного обеспечения.

В исследовании отмечается, что работать удаленно, а также открыть свое дело хотят те россияне, которые имеют высокий уровень образования.

Ранее стало известно, что количество самозанятых москвичей по итогам первого квартала 2019 года составило 34,6 тысячи. Их суммарный доход составил 1,9 миллиарда рублей.

При этом, по данным на начало апреля, число самозанятых превысило 37 тысяч человек, а суммарный доход увеличился до 2,1 миллиарда рублей. Всего в России около 57 тысяч самозанятых граждан, соответственно, доля столицы составляет чуть более 60%.