Более 37 тысяч москвичей зарегистрировались как самозанятые

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Количество самозанятых жителей столицы по итогам первого квартала 2019 года составило 34,6 тысячи, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, их суммарный доход составил 1,9 миллиарда рублей.
При этом, по данным на 8 апреля, число самозанятых превысило 37 тысяч человек, а суммарный доход увеличился до 2,1 миллиарда рублей. Ефимов подчеркнул, что всего в России около 57 тысяч самозанятых граждан, соответственно доля Москвы составляет чуть более 60%.
Глава департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов считает, что свою роль в этом сыграл новый налоговый режим. Он подчеркнул, что первые итоги эксперимента свидетельствуют о том, что этот режим удобен для предпринимателей.
"У людей появилась возможность без проволочек регистрироваться в качестве самозанятого и легально показывать свои доходы. Для этого достаточно зайти в мобильное приложение "Мой налог". Еще один большой плюс – самая низкая на сегодняшний день налоговая ставка – 4% для доходов от услуг физическим лицам и 6% – юридическим лицам", – отметил он.
Тихонов рассказал, что наибольшую долю среди уже зарегистрировавшихся самозанятых в Москве занимают таксисты, программисты и владельцы квартир, сдающие их в аренду.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.