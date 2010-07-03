Более 37 тысяч москвичей зарегистрировались как самозанятые

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество самозанятых жителей столицы по итогам первого квартала 2019 года составило 34,6 тысячи, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, их суммарный доход составил 1,9 миллиарда рублей.

При этом, по данным на 8 апреля, число самозанятых превысило 37 тысяч человек, а суммарный доход увеличился до 2,1 миллиарда рублей. Ефимов подчеркнул, что всего в России около 57 тысяч самозанятых граждан, соответственно доля Москвы составляет чуть более 60%.

Глава департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов считает, что свою роль в этом сыграл новый налоговый режим. Он подчеркнул, что первые итоги эксперимента свидетельствуют о том, что этот режим удобен для предпринимателей.

"У людей появилась возможность без проволочек регистрироваться в качестве самозанятого и легально показывать свои доходы. Для этого достаточно зайти в мобильное приложение "Мой налог". Еще один большой плюс – самая низкая на сегодняшний день налоговая ставка – 4% для доходов от услуг физическим лицам и 6% – юридическим лицам", – отметил он.

Тихонов рассказал, что наибольшую долю среди уже зарегистрировавшихся самозанятых в Москве занимают таксисты, программисты и владельцы квартир, сдающие их в аренду.