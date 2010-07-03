Работодатели рассказали о своем отношении к удаленным сотрудникам

Четверть российских компаний нанимают в штат удаленных сотрудников. Более половины кадровиков убеждены, что такие специалисты не уступают своим офисным коллегам по качеству работы, сообщает "Вечерняя Москва".
Согласно результатам опроса, 10% опрошенных считают, что "надомники" работают хуже тех, кто в офисе. Примерно столько же работодателей – 11% – прямо заявили, что офисный труд лучше и качественнее, чем удаленный домашний.
Однако больше половины – 53% – опрошенных работодателей уверены в равнозначности вкладов офисных сотрудников и удаленных в развитие компании. При этом они не намерены повышать удаленных сотрудников, таким образом, у тех, кто трудится из дома, практически нет возможности для карьерного роста.
В конце февраля Минтруд и службы занятости сообщили, что этой весной в России больше других рискуют остаться без работы сотрудники транспортной и финансовой сфер.
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