Работодатели рассказали о своем отношении к удаленным сотрудникам

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Четверть российских компаний нанимают в штат удаленных сотрудников. Более половины кадровиков убеждены, что такие специалисты не уступают своим офисным коллегам по качеству работы, сообщает "Вечерняя Москва".

Согласно результатам опроса, 10% опрошенных считают, что "надомники" работают хуже тех, кто в офисе. Примерно столько же работодателей – 11% – прямо заявили, что офисный труд лучше и качественнее, чем удаленный домашний.

Однако больше половины – 53% – опрошенных работодателей уверены в равнозначности вкладов офисных сотрудников и удаленных в развитие компании. При этом они не намерены повышать удаленных сотрудников, таким образом, у тех, кто трудится из дома, практически нет возможности для карьерного роста.

В конце февраля Минтруд и службы занятости сообщили, что этой весной в России больше других рискуют остаться без работы сотрудники транспортной и финансовой сфер.