СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

Батлер и няня для работы в русской семье в США возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий мая по версии рекрутингового портала "Работа.ру", передает "Российская газета".
Во главе рейтинга оказалась вакансия для батлера – человека, который управляет персоналом резиденций. В описании вакансии указывается, что соискатель должен иметь опыт работы в VIP-семьях более трех лет в Европе или Арабских Эмиратах. Он должен знать русский и английский языки, иметь водительские права. За эффективный контроль семейных мероприятий и путешествий, а также составления бюджета расходов работнику готовы платить от 200 до 500 тысяч рублей в месяц.
Второе место в рейтинге – водитель с личным грузовым автомобилем грузоподъемностью 10-20 тонн, которому готовы заплатить от 200 до 360 тысяч рублей. Работать придется по Москве и области.
Третье место – вакансия няни-воспитателя в русскую семью в США. Женщина должна будет ухаживать за мальчиком и девочкой четырех лет. От соискателя требуют диплом о педагогическом образовании, желателен опыт работы с детьми-аутистами и наличие загранпаспорта. Зарплатное предложение – до 300 тысяч рублей.
Далее в рейтинге следуют вакансии мастера по ремонту телевизоров (зарплата – от 100 до 210 тысяч рублей), менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa (зарплата – от 100 до 300 тысяч рублей).
Ранее эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в РФ. Ими остаются продавцы и водители. Третью строчку в рейтинге занимают повара, далее расположились менеджеры, а за ними – уборщики. В десятке востребованных профессий также администраторы, разнорабочие, грузчики и охранники.
Специалисты отмечают, что самой массовой сферой деятельности для россиян остаются продажи.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.