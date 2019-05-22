СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

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Батлер и няня для работы в русской семье в США возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий мая по версии рекрутингового портала "Работа.ру", передает "Российская газета".

Во главе рейтинга оказалась вакансия для батлера – человека, который управляет персоналом резиденций. В описании вакансии указывается, что соискатель должен иметь опыт работы в VIP-семьях более трех лет в Европе или Арабских Эмиратах. Он должен знать русский и английский языки, иметь водительские права. За эффективный контроль семейных мероприятий и путешествий, а также составления бюджета расходов работнику готовы платить от 200 до 500 тысяч рублей в месяц.

Второе место в рейтинге – водитель с личным грузовым автомобилем грузоподъемностью 10-20 тонн, которому готовы заплатить от 200 до 360 тысяч рублей. Работать придется по Москве и области.

Третье место – вакансия няни-воспитателя в русскую семью в США. Женщина должна будет ухаживать за мальчиком и девочкой четырех лет. От соискателя требуют диплом о педагогическом образовании, желателен опыт работы с детьми-аутистами и наличие загранпаспорта. Зарплатное предложение – до 300 тысяч рублей.

Далее в рейтинге следуют вакансии мастера по ремонту телевизоров (зарплата – от 100 до 210 тысяч рублей), менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa (зарплата – от 100 до 300 тысяч рублей).

Ранее эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в РФ. Ими остаются продавцы и водители. Третью строчку в рейтинге занимают повара, далее расположились менеджеры, а за ними – уборщики. В десятке востребованных профессий также администраторы, разнорабочие, грузчики и охранники.

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