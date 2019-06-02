Каждый пятый россиянин ощутил снижение зарплаты

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За 2018 год 18,3% россиян заметили у себя снижение зарплаты. Такие данные содержатся в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, сообщает газета "Известия".

Эксперты опросили 1600 работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп. У 62,5% из них доход за год не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли, 41,4% людей заявили, что у них повысилась трудовая нагрузка, у 52% она осталась на прежнем уровне.

По словам старшего научного сотрудника Института Дмитрия Логинова, исследование позволяет учесть данные по всем группам работающих, в том числе по тем, чьи доходы скрыты от статистических наблюдений (неоформленный наемный труд, самозанятость, ненаблюдаемые приработки).

По информации Росстата, средняя зарплата в марте 2019 года составила 46,3 тысячи рублей. В 2018 году этот показатель достигал 42,3 тысячи рублей, то есть заработок россиян за год вырос на 9,4%.