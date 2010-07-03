Названы самые популярные профессии среди мужчин и женщин в России

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В Росстате назвали самые популярные профессии среди мужчин и женщин в 2018 году.

По данным ведомства, передает RT, женщины чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек). Кроме того, 3,7 миллиона россиянок оказались специалистами в области образования, 3,3 миллиона работали в бизнесе и администрировании. Еще 2,2 миллиона женщин со средним образованием были заняты в экономической и административной сферах.

Наименьшей популярностью у женщин пользовались такие профессии, как уличный торговец, специалист-техник в области информационно-коммуникационных технологий, рабочий в области электротехники и электроники.

Среди мужчин, как выяснили в Росстате, 6,6 миллиона человек оказались водителями и операторами подвижного оборудования. Далее в рейтинге наиболее привлекательных для россиян профессий следуют рабочие металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона человек), строители и охранники (по 2,2 миллиона человек), а также специалисты в области науки и техники (2,1 миллиона).

При этом самыми непопулярными у мужчин были профессии уличных торговцев, помощников в приготовлении пищи и офисных служащих.

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