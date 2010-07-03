Рынок труда в России может столкнуться с нехваткой IT-специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В скором времени рынок труда может столкнуться с нехваткой квалифицированных IT-специалистов. Как сказано в докладе НИУ ВШЭ, в будущем возрастет спрос на IT-юристов, консультантов по робоэтике, архитекторов интернета вещей и цифровых продюсеров, сообщает газета "Известия".

Сотрудники НИУ ВШЭ объяснили грядущий дефицит кадров в IT-сфере стремительным развитием цифровых технологий и проблемами в системе образования. По их словам, российским вузам не хватает компетентных преподавателей в этой области и сейчас лишь 15% выпускников IT-факультетов готовы сразу приступить к работе.

В докладе НИУ ВШЭ также отмечается, что в ближайшие годы с рынка труда могут исчезнуть ныне популярные профессии. В их числе – агенты-туроператоры, аудиторы, переводчики, операторы колл-центра, экскурсоводы, инженеры по эксплуатации зданий и кассиры. Как считают авторы доклада, к 2030 году 375 миллионам работников, то есть около 14% мировой рабочей силы, придется сменить профессию.

Мнение о нехватке кадров в IT-секторе разделяют сотрудники Минтруда РФ. Согласно данным ведомства, в 2016–2018 годах спрос на квалифицированных IT-специалистов вырос 1,1% до 1,3%.

При этом многие эксперты рынка труда считают сильно преувеличенными опасения о нарастающем дефиците IT-кадров. Как пояснил сотрудник Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, несмотря на нынешний ажиотаж вокруг IT-направлений, получить такую работу молодому специалисту непросто, причем требования постоянно ужесточаются. Big data, искусственный интеллект – молодые отрасли, поэтому прогнозировать острую нехватку кадров там пока рано, заверил эксперт.

Ранее столичные власти рассказали, какие профессии оказались самыми востребованными в Москве. По словам главы департамента транспорта Максима Ликсутова, одной из самых нужных специальностей сейчас является машинист электропоезда. А в апреле сообщалось, что России переживает бум спроса на рабочие специальности, такие как электрогазосварщик и специалист по обслуживанию сосудов под давлением.