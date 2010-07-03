Названы самые перспективные профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко назвала пять самых перспективных профессий, передает РИА Новости.

При выборе сферы деятельности она посоветовала молодым людям обратить внимание на медицину и информационные технологии. Клячко подчеркнула, что медики всегда смогут найти работу, потому что люди болеют и будут болеть.

Большие перспективы, по ее мнению, у разработчиков новых языков программирования и программных продуктов. Третьим направлением она назвала дизайн, причем как промышленный, так и в интернет-пространстве.

Также доктор экономических наук рекомендует рассмотреть профессии, связанные с опреснением и очисткой сточных вод, и сферу экономики. По ее словам, в России нехватка хороших экономистов.

Ранее сообщалось, что доходы российских работников увеличиваются в среднем на 11% благодаря владению иностранным языком.

Для владеющих иностранным языком свободно прибавка к зарплате возрастает до 27%. Специалисты с дипломом бакалавра могут рассчитывать на прибавку в 13%. Работники без высшего образования, но со знанием иностранного языка на разном уровне претендуют на увеличение зарплаты на 9%.

Больше всего такой навык может помочь руководителям высшего и среднего звена: для них возможна прибавка в 22%. На зарплату представителей рабочих профессий уровень знания иностранного языка значительно не влияет.

В Роструде заявили, что наиболее востребованы в стране работники сфер производства, строительства, недвижимости и здравоохранения. А в Росстате назвали сферы деятельности с самыми высокими зарплатами. По итогам января 2019 года лидером стала область добычи полезных ископаемых.