Более 40% молодых специалистов нашли работу через знакомых

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В России более 40% специалистов в возрасте от 18 до 30 лет нашли работу через друзей и знакомых. Таковы данные исследования, проведенного НИУ ВШЭ, сообщает RT.

Согласно результатам исследования, чаще всего работу через друзей или знакомых ищут в строительной сфере. Именно так смогли трудоустроиться более 60% выпускников и работающих студентов. За строительством следуют такие сферы, как финансы, торговля и бытовое обслуживание. В сфере образования, напротив, всего 17,6% сотрудников признались, что нашли работу через знакомых.

Как отмечают специалисты НИУ ВШЭ, трудоустройство благодаря личным связям обычно не оказывает влияния на зарплату и условия труда. При этом те, кто нашел работу по знакомству, как правило, менее других довольны условиями труда и перспективами профессионального роста, подчеркнули в НИУ ВШЭ. Кроме того, такие специалисты зачастую боятся потерять рабочее место. По данным исследования, социальные связи при поиске работы чаще используют мужчины, чем женщины.

Ранее эксперты назвали пять самых перспективных профессиональных направлений. Это – медицина, информационные технологии, дизайн, экономика и профессии, связанные с опреснением и очисткой сточных вод.

